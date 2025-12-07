Юрист перечислил пять секретов «экологичного» развода

Адвокат Филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин рассказал, как можно пройти через развод без конфликтов и лишних расходов. Пять секретов «экологичного» развода эксперт перечислил в разговоре с «Газетой.Ru».

Семейные споры легко превращаются в многолетний сериал с дележкой имущества, спорами о детях, вечное «я прав, а он/она нет». Тратятся деньги и нервы, а результат в итоге часто не радует. По словам Левина, часть этого хаоса можно предотвратить, если заранее предпринять некоторые шаги и не входить в процесс на эмоциях.

Первый совет юриста — брачный договор. Он предлагает заключать его при вступлении в брак, пока отношения близкие и доверительные. В документе можно заранее распределить имущество и деньги, а если брак уже трещит по швам, но общение сохранилось, — прописать все то же самое и обязательно учесть долги. «Это гораздо проще сделать, когда вы не воюете, а еще разговариваете друг с другом, — говорит Левин. — Потом те же вопросы решаются через крики и иски».

Второй шаг — подготовка к переговорам. Если развод — уже решенный вопрос, Левин посоветовал собрать документы на имущество, по детям, по финансовой деятельности. Тогда разговор пойдет предметно, а не на уровне «я так хочу» и «мне кажется».

Третья и особая тема — дети. Эксперт напомнил, что думать стоит не о личных амбициях и обидах, а об интересах ребенка. Лучше попытаться заключить соглашение и не вести детей в суд. Мнение несовершеннолетних важно, и включать их в войну родителей — худшее, что можно сделать.

Четвертый секрет «экологичного» развода — медиация. По словам юриста, сейчас все больше пар выбирают не суд, а работу с нейтральным медиатором. Такой специалист помогает супругам поговорить, найти устраивающие обе стороны решения. «Профессиональный медиатор не играет ни за одну из сторон, — отмечает Левин. — Он как мостик между вами и следит за балансом интересов».

И, наконец, пятый пункт — суд. Если до него все-таки дошло, юрист посоветовал не геройствовать и не пытаться отстоять все в одиночку, а привлечь адвоката, который специализируется на семейных спорах. Ему можно делегировать самый тяжелый период жизни и не тащить весь процесс на себе. «Когда рядом профессионал, меньше шансов на поступки, о которых потом будет тяжело вспоминать», — подвел итог собеседник издания.

