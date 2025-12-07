На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон созвонился с Зеленским

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Французский политик сообщил, что проинформировал собеседника о результатах своих недавних «международных обсуждений» украинского урегулирования, например, в Китае. Макрон подтвердил, что 8 декабря в Лондоне он, Зеленский, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер «продолжат координацию» в Лондоне по поводу недавних встреч делегаций Киева и Вашингтона.

Накануне украинский лидер заявил о телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером. В беседе со стороны Киева также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Украины Андрей Гнатов.

Глава государства подчеркнул настрой Украины на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за «интенсивный подход к переговорам». При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.

Ранее СМИ узнали, что Зеленский два часа обсуждал с Уиткоффом и Кушнером.

