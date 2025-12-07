Россия не планирует нападать на Европу, заявил в интервью сербской газете «Политика» глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — заявил сенатор.

Как отметил Пушков, заявления европейских лидеров о предполагаемой угрозе со стороны России связаны с намерением принять Украину в НАТО и использовать ее как плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленных против РФ. Пушков также отметил, что антироссийская риторика необходима ЕС для обоснования дальнейшей поддержки и вооружения Киева.

До этого Пушков заявил о росте тревоги в Европе из-за Украины. Пушков отметил, что от данного региона исходят одни проблемы, а также расходы и угрозы для безопасности. Кроме того, по словам сенатора, глава Белого дома явно не верит в возможность нанести «стратегическое поражение России».

Ранее сенатор Пушков обвинил Европу в стремлении сорвать план Трампа по Украине.