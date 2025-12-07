Глава Пентагона рассказал о стратегии военного доминирования США

США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, выступая на оборонном форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана. Его слова передает ТАСС.

«Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии», — подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что Соединенные Штаты используют свои вооруженные силы, чтобы «защитить родину и доступ к ключевым территориям» в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе.

До этого, выступая на оборонном форуме, Хегсет признал, что американские военные изучают опыт украинского конфликта. При этом он не уточнил, подразумевает ли использование БПЛА, поскольку вопрос ведущего касался именно технологий. Шеф Пентагона, отвечая на вопрос о том, как будут выглядеть конфликты с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Глава Пентагона отметил, что ИИ не заменит бойцов вооруженных сил, скорее речь пойдет о комбинированном использовании техники и возможностей ИИ.

Ранее глава Пентагона заявил, что США продолжают работу над урегулированием украинского кризиса.