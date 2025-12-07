В Пентагоне продолжают работу над урегулированием конфликта на Украине

Соединенные Штаты продолжают работать над урегулированием украинского кризиса. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на оборонном форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии, его слова передает РИА Новости.

«Менее чем за год президент (США Дональд — прим.ред) Трамп обеспечил заключение восьми мирных сделок, включая историческое соглашение об урегулировании в секторе Газа, и он еще не закончил. Даже во время нашей беседы мы под руководством президента неустанно работаем над урегулированием трагической войны на Украине, которая не началась бы, если бы он (Трамп— прим.ред) оставался президентом», — заявил Хегсет.

До этого, выступая на оборонном форуме, Хегсет признал, что американские военные изучают опыт украинского конфликта. Он отметил, что американские военные учатся, наблюдая за действиями вооруженных сил Российской Федерации, а также за действиями вооруженных сил Украины. При этом он не уточнил, подразумевает ли он использование БПЛА, поскольку вопрос ведущего касался именно технологий.

