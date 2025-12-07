Рядовой ВС РФ сорвал атаку вертолета ВСУ на подлете к российским позициям

Российские истребители во время СВО сбили вертолет ВСУ, который пытался «выйти на рубеж атаки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что истребители ВС РФ поднялись по тревоге и обнаружили неопознанную цель. Она оказалась вражеским вертолетом. ВС РФ открыли огонь и ликвидировали цель. Таким образом они помешали вертолету «выйти на рубеж атаки».

В Минобороны отметили рядового Данилу Соловьева, который заметил неопознанную цель во время обороны российских позиций. Солдат сообщил о вертолете командованию и передал азимут и дальность цели в пункт управления авиацией.

«Благодаря бдительности и своевременным действиям рядового Соловьева российским летчикам удалось уничтожить вертолет ВСУ на подлете к российским позициям, предотвратив потери личного состава и техники», — добавили в министерстве, не уточнив, когда именно был сбит вертолет.

В ноябре стало известно, что спецслужбы Украины и Великобритании собирались подкупить российских военных летчиков за $3 млн, чтобы угнать истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По информации ФСБ, самолет планировалось направить к авиабазе НАТО в Румынии и сбить средствами ПВО (противовоздушной обороны), чтобы устроить «масштабную провокацию». При этом штурману истребителя предложили ликвидировать своего командира.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.