Нетаньяху: крушение Ил-20 могло привести к «более серьезным» последствиям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что крушение российского самолета Ил-20 в Сирии могло привести к «более серьезным последствиям». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает израильское радио Kan.

«Крушение российского самолета могло привести к куда более серьезным последствиям», — приводятся слова Нетаньяху.

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При этом израильский премьер не стал конкретизировать свое заявление.

Источник радиостанции также сообщил, что в ходе недавней телефонной беседы между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос вероятной встречи. Тем не менее приблизительная дата и место не называются.

Ранее газета Haaretz писала, что российские власти отказались принять в Москве делегацию израильских политиков после крушения Ил-20. Тем не менее в Кремле опровергли эту информацию.

Крушение Ил-20 произошло 17 сентября. Погибли 15 российских военнослужащих.