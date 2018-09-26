В России практически завершили работу над С-500

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что работа над зенитной ракетной системой С-500 «Прометей» практически завершена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российские ЗРК обладают лучшими характеристиками по отношению к зарубежным аналогам.

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Он также добавил, что работа над С-500 практически завершена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейшие образцы оружия превосходят зарубежные аналоги.

По его словам, российская военная программа уже рассчитана до 2027 года.