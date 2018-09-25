Россия начала увеличивать группировку в Сирии
На российскую авиабазу Хмеймим были доставлены системы радиоэлектронной борьбы РЭБ, пишет газета «Известия».
Сообщается, что первые комплексы были доставлены в понедельник, 24 сентября, самолетами Ил-76.
Задачей российских средств радиоэлектронной борьбы станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов. Отмечается, что комплексы создадут над Сирией и прилегающим побережьем Средиземного моря непроницаемый радиоэлектронный купол.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии ЗРК С-300.