Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста

Сопровождаемые пограничными кораблями России корабли военно-морских сил Украины, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», прошли под арками Крымского моста по направлению к Азовскому морю, заявил глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков на своей странице в фейсбуке.

«Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!», — написал Волков.

Ранее сообщалось, что украинские корабли вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом.