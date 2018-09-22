Опубликовано видео теракта на военном параде в Иране

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Иранские СМИ выложили в сеть кадры с военного парада в Иране, где был совершен теракт. Соответствующее видео было опубликовано на видеосервисе YouTube.

Террористическая атака произошла утром в субботу, 22 сентября, в городе Ахваз на юго-западе страны. Неизвестные открыли огонь из-за трибуны по участникам военного парада.

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По последним данным, жертвами теракта стали не менее десяти человек, однако иранские власти полагают, что число погибших может увеличиться. Также сообщается, что в результате террористической атаки пострадали более 20 человек.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».