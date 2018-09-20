США предложили России помощь в поисках в поисках обломков Ил-20

Представитель пресс-службы 6-го флота ВМС США Кайле Рейнс заявил, что Соединенные Штаты могут помочь России при проведении поисковых работ в районе крушения самолета Ил-20 в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в районе крушения Ил-20 продолжается поисковая операция.

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Рейнс отметил, что США известно о крушении российского самолета.

«Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков», — подчеркнул Рейнс.

При этом он не уточнил, обращались ли представители России к ВМС США с просьбой о помощи.

Ранее сообщалось, что Минобороны обнаружило фрагменты тел жертв крушения Ил-20.