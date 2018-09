Опубликованы спутниковые снимки последствий удара Израиля по Сирии

Израильский спутник заснял последствия авианалета ВВС Израиля на Сирию при отражении которого был по ошибке сбит российский самолет Ил-20. Фотографии опубликованы в твиттере оператора коммерческих спутников ImageSat International (ISI).

На снимках, которые датированы 18 сентября, видно полностью разрушенное здание, указаны его габариты — 155 на 35 м. Окружающие его менее крупные постройки видимых повреждений не получили.

«Склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латаки в Сирии, полностью уничтожен», — говорится в твиттере компании.

Ранее сообщалось, что делегация ВВС Израиля отчитается в Москве о сбитом Ил-20.

Российский самолет-разведчик Ил-20 упал в Средиземное море в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. 15 российских военнослужащих погибли. Россия возложила ответственность за крушение самолета на Израиль, поскольку израильские самолеты, по данным Минобороны России, прикрывались за российским Ил-20, из-за чего Сирия по ошибке атаковала российский истребитель.

Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR