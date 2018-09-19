Ударная группа ВМС США во главе с «Гарри Трумэном» вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа американских ВМС прибыла в Средиземное море для выполнения операций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об авианосце «Гарри Трумэн», несущем девять эскадрилий палубной авиации, а также о нескольких эсминцах и ракетном крейсере «Нормандия». Целью операции является поддержка стран НАТО, партнеров США в Европе и Африке и американских интересов в регионе.

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По словам командующего шестым флотом Лайзы Франчетти, ВМС отработают «весь спектр морских операций».

Ранее сообщалось, что боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО подошли ближе к Сирии.