Украинский генерал рассказал, зачем Киеву военная база в Азовском море

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание базы на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки». Об этом военный рассказал в интервью изданию «Обозреватель», передает РИА «Новости».

По словам Богдана, создание базы поможет развить такую инфраструктуру, которая заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».

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После этого, отметил генерал, возможно решение ряда проблем, в том числе вопрос Крыма.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал прекращение договора о статусе Азова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.