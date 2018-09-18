Украинский генерал рассказал, зачем Киеву военная база в Азовском море
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание базы на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки». Об этом военный рассказал в интервью изданию «Обозреватель», передает РИА «Новости».
По словам Богдана, создание базы поможет развить такую инфраструктуру, которая заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
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После этого, отметил генерал, возможно решение ряда проблем, в том числе вопрос Крыма.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал прекращение договора о статусе Азова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.