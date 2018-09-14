Турчинов: история ВМС Украины насчитывает более тысячи лет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что история военно-морских сил страны насчитывает более тысячи лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, морская традиция Украины ведет своего начало от похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.

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«То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — заявил Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира. Также ранее сообщалось, что депутат Верховной рады обвинил Россию в «краже названия и истории» Украины.