Путин пообещал продолжить укреплять вооруженные силы России

Президент России Владимир Путин пообещал, что страна продолжит укрепление своих вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, долг перед страной и родиной предполагает готовность отстаивать суверенитет, национальные интересны и безопасность России.

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«Поэтому будем и дальше укреплять наши вооруженные силы», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что речь идет об оснащении армии техникой и оружием последних поколений, а также развитии международного сотрудничества в данной сфере.

Ранее Путин заявил, что Россия является миролюбивым государством.

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