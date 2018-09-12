Минобороны: телеканалы США и Ближнего Востока отсняли «химатаку» в Сирии

Несколько ближневосточных телеканалов и один американский отсняли в сирийском Идлибе девять сцен постановочных химатаки правительственных войск в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В сообщении ЦПВС говорится, что российские военные располагают «неопровержимой информацией», что во вторник, 11 сентября, в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб съемочные группы ряда телеканалов отсняли сцены постановочной химической атаки.

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«Были отсняты девять постановочных сцен якобы применения «химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан», — сообщили в ЦПВС.

Также подчеркивается, что на всех видеоматериалах помощь пострадавшим оказывают активисты «Белых касок».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у Соединенных Штатов нет свидетельств того, что оппозиция в Сирии обладает химоружием.