В стычке с израильскими военными погиб 16-летний подросток

В министерстве здравоохранения сектора Газа рассказали, что 16-летний подросток из Палестины, раненный в результате столкновения с израильскими военными, скончался. Об этом сообщает Associated Press.

По сообщению ведомства, юноша получил пулевое ранение возле города Рафах на границе с Израилем.

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Как отмечается, в соцсетях было опубликовано видео, на котором молодой человек бросает камень в израильских солдат, после чего снимает белую футболку и размахивает ей. Предполагается, что это и был погибший подросток.

В израильской армии заявили, что по данному факту было начато расследование.

Ранее сообщалось, что в столкновениях на границе сектора Газа пострадали не менее 395 человек.