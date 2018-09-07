Путин: у боевиков в Идлибе откуда-то появляются запчасти к беспилотникам

Президент России Владимир Путин заявил, что боевики террористических организаций в сирийской провинции Идлиб создают беспилотные летательные аппараты с помощью неизвестно откуда появляющихся запчастией, передает РИА «Новости».

«Боевикам различных группировок удается создавать там беспилотные летательные аппараты, и откуда-то у них появляются запасные части и все, что нужно для того, чтобы изготавливать эти беспилотные летательные аппараты, и использовать их в своих целях», — сказал Путин.

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Он также выразил надежду на то, что у вооруженной оппозиции «хватит здравого ума», чтобы прекратить сопротивление и сложить оружие.

Ранее сообщалось, что Путин возразил на слова Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе.

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