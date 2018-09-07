Роухани призвал Израиль и США уйти из Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что военным Израиля и Соединенных Штатов следует покинуть Сирию. Об этом сообщает Reuters.

Иранский лидер отметил, что «незаконное вмешательство» США в конфликт в Сирии привело к затягиванию опасной ситуации в регионе.

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»[Присутствие США в Сирии] должно быстро закончиться», — подчеркнул Роухани.

Также он призвал израильских военных покинуть Сирию.

«Оккупационный режим Израиля должен незамедлительно покинуть сирийские оккупированные территории», — передает РИА «Новости» слова Роухани.

По его словам, израильские войска находятся на территории Сирии вопреки международным резолюциям и требованиям сирийского народа.

Ранее Роухани заявлял, что совместными усилиями России, Ирана и Турции удалось «остановить» терроризм в Сирии.