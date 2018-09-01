CNN: США определили список целей для возможного удара по Сирии

В США составили список целей для удара по Сирии, который может быть нанесен, в случае если Дамаск применит химическое оружие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Список из объектов, связанных с химическим оружием, был составлен разведчиками и военными экспертами. Его передадут Пентагону, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении удара по Сирии.

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Также телеканал отмечает, что в Пентагоне внимательно следят за действиями властей Сирии, которые сейчас перемещают вертолеты к базам повстанцев, а также за российской группировкой в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в манипулировании ОЗХО.