Эрдоган подтвердил решение Турции о покупке российских С-400 вопреки давлению США

Турецкий президент Тайип Эрдоган подтвердил намерение своей страны приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV.

По словам Эрдогана, американская сторона начала выводить с турецкой территории системы ПРО, когда на Турцию начали падать ракеты из Сирии. Он заметил, что Анкаре нужны такие системы, но США решили их не продавать.

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«И когда мы пытаемся своими силами решить этот вопрос, они нам ставят преграды. У Турции есть нужда в С-400, с этим договором вопрос решен», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что американская сторона пытается остановить поставки 120 самолетов F-35, за которые Турция уже заплатила $900 млн.

Ранее США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия из России.