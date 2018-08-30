Минобороны договорилось о закупке первой партии из трех самолетов-амфибий Бе-200

Контракт на поставку военным трех самолетов-амфибий Бе-200 планируется заключить в ближайшее время, передает РИА «Новости» заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

Первый самолет Минобороны планирует получить в 2019 году.

«Мы договорились с ТАНТК (Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом) имени Г. М. Бериева о закупке первой партии из трех самолетов. В ближайшее время уже будет заключен контракт. Все идет по плану, и поступление первого самолета в войска мы ожидаем в 2019 году», — сказал он.

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Криворучко уточнил, что эти самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.

Также Минобороны в этом году получит два модернизированных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.