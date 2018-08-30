Захарова раскрыла сценарий атаки Запада на Сирию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, что Запад разыгрывает в отношении Сирии сценарий, который ранее использовался перед атаками на эту страну. Трансляция ее выступления ведется на официальной странице министерства в фейсбуке.

В частности, Захарова указала на то, что в такой ситуации сначала появляются превентивные заявления чиновников о том, что сирийское правительство якобы может применить химическое оружие, после чего следуют провокации с реальной химической атакой или ее инсценировкой.

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«Завершающая стадия: ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских военных и другим объектам. Все это будет, и уже этот процесс запущен, все это будет и планируется, что это будет смачно срежиссировано еще и в СМИ», — подытожила Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона испытывает самые серьезные опасения в связи с перспективой реализации подобного сценария, так как его последствия могут быть непредсказуемыми и рискуют нанести тяжелейший удар по урегулированию в стране.

Ранее Захарова заявила, что в Сирии сложились предпосылки для ликвидации террористов.