В Кремле назвали оправданными затраты на обороноспособность

Затраты на обороноспособность России, в том числе на учениях «Восток-2018», в нынешней международной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Пескова спросили, насколько оправданы затраты на масштабные учения «Восток» в момент, когда люди обеспокоены состоянием экономики.

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«Система социального обеспечения, пенсионная система — это константа государственной политики очень важная, но и обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна», — заявил Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал самые масштабные за 37 лет военные учения.