Пентагон опроверг заявления России о стягивании США сил на Ближний Восток

В Пентагоне опровергают заявления российских коллег о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, передает РИА «Новости».

«Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент (США) отдаст такой приказ. Как вы знаете, мы не говорим о будущих военных действиях или о том, какой может быть или не быть наша реакция в ответ на удар (президента Сирии Башара) Асада с применением химического оружия», — сказал представитель американского ведомства.

Он добавил, что США по-прежнему обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе.