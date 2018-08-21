Названы сроки начала поставок С-400 в Турцию

Россия начнет исполнять контракт на поставку ЗРК С-400 в Турцию в 2019 году. Об этом заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА «Новости».

«С-400 в Турцию. Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт», — сказал он.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ЗРК С-400 не будут просто стоять в хранилищах, а будут использоваться при необходимости.

Также турецкие власти заверили, что не будут отказывать от сделки по комплексам, даже несмотря на возможные санкции со стороны США.

В Вашингтоне, в свою очередь, отмечают, что покупка Турцией С-400 «нанесет удар по двусторонним отношениям Турции и США».