CNN: при атаке на автобус с детьми в Йемене применили американскую бомбу

В ходе атаки на автобус с детьми в Йемене была использована американская авиационная бомба MK 82. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, MK 82 была применена ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Как отмечается, в США были запрещены поставки подобных боеприпасов Саудовской Аравии до марта 2017 года.

При этом запрет был введен прошлым президентом США Бараком Обамой в 2016 году, а отменен нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что США призвали Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене.