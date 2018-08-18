Минобороны Китая раскритиковало доклад Пентагона об армии КНР
Министерство обороны Китая прокомментировало доклад Пентагона, в котором утверждается, что военные КНР отрабатывают нанесение ударов по США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Данный документ искажает стратегические замыслы Китая», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что доклад Пентагона о китайской армии является абсурдным.
Как отмечается, Минобороны КНР выразило решительный протест и направило США строгое представление в связи с публикацией доклада Пентагона.
Ранее сообщалось, что Пентагон заподозрил Китай в отработке ударов по США.
Как отмечалось, авторы доклада также заявили, что Китай отрабатывают нанесение ударов по союзникам США.