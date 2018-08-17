Умер бывший министр обороны КНДР

Ким Ён Чхун, бывший министр обороны Северной Кореи и член центрального комитета Трудовой партии Кореи, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В некрологе агентства говорится, что он внес большой вклад в развитие армии КНДР. Составители сообщения отметили, что его заслуги перед партией, революцией, родиной и народом «будут вечно прославлять в истории».

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Также Ким Ён Чхун в разное время был депутатом парламента КНДР, маршалом северокорейской армии и главным советником министерства обороны страны.

На посту министра обороны он находился с 2009 по 2012 годы.

Подробности о причинах смерти министра в агентстве не сообщили.

В 2017 году сообщалось, что в Малайзии был убит Ким Чон Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.