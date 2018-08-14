Украина получит снайперские винтовки из Канады на $770 тысяч

Канадская фирма PGW Defence Technologies осуществит поставки снайперских винтовок на Украину. Об этом пишет Ottawa Citizen.

По словам владельца фирмы Росса Спаграда, украинской стороне поставят снайперские винтовки на $770 тыс.

Как отмечается, в канадском МИДе отказались от комментариев, заявив, что должны «защищать коммерческие интересы фирмы».

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Согласно данным офиса члена канадской оппозиционной консервативной партии по вопросам обороны Джеймса Безана, сделка была одобрена во внешнеполитическом ведомстве на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что в Канаде решили поддержать украинскую сторону, выделив примерно $7,2 млн на военную помощь.