Jerusalem Post: сирийский Су-22 сбила женщина

Истребитель Су-22, принадлежавший армии Сирии, 24 июля был сбит противоракетным комплексом Patriot под командованием капитана Ор Нааман. Об этом пишет газета Jeruslem Post.

Отмечается, что Нааман командует батареей Patriot в 138-м батальоне ВВС Израиля. По данным газеты, примерно за две недели до того, как сбить сирийский истребитель, под ее руководством был сбит сирийский беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что самолет «Сухой», принадлежавший армии Сирии, был сбит днем 24 июля в районе Голанских высот. В Израиле заявили, что сирийское воздушное судно примерно на 2 км проникло на его территорию. Позднее источник в командовании сирийской армии уточнил, что военные Израиля сбили истребитель Су-22.

.@OrHeller reports that #IDF Captain Or Na'aman, the commander of the Patriot Battery of the 138th Battalion was in charge of the interception of the #Syria(n) jet earlier today in northern #Israel. She also commanded the interception of a Syrian drone several weeks ago. pic.twitter.com/td2wgh4bcH