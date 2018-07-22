Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вооруженных сил страны в семь раз сильнее ударить по движению ХАМАС, удерживающему контроль над сектором Газа, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что группа неизвестных лиц из сектора Газа проникла на израильскую территорию, после чего танк Армии обороны Израиля (IDF) обстрелял объект военизированного движения ХАМАС.

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«На выходных мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если потребуется, то мы атакуем их с семикратной силой», — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху выступил с этим заявлением на фоне согласования перемирия между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта.