В США на военном складе произошел взрыв
В штате Пенсильвания в результате взрыва на военном складе пострадали три человека. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, на территории военного склада работают более 3,6 тысяч человек.
Как отмечается, взрыв произошел в одном из зданий склада.
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В настоящее время причина инцидента неизвестна.
Ранее сообщалось, что в иракском Киркуке в результате трех мощных взрывов один человек погиб и еще 13 пострадали.
Как отмечалось, первый взрыв произошел в центре города, второй на автомобильной магистрали, а третий около детской больницы.