Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Авангард»
Министерство обороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Авангард».
На видео сняты установка ракеты на стартовую площадку и ее пуск из шахты. Это первые «живые» кадры применения «Авангарда». Далее в анимационной части ролика показаны отделение боевого блока от ракеты-носителя и маневрирование при приближении к цели.
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Ранее сообщалось, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса начали серийное производство комплекса «Авангард».
Полет «Авангарда» проходит в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Максимальная скорость, развиваемая крылатым блоком, в 20 раз превышает скорость звука.