В Крыму отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге над Севастополем

Председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который пообещал поднять украинский флаг в бухтах Севастополя. Об этом сообщает RT.

«Севастополь — часть России, был, есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию», — сказала Алтабаева.

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Она также подчеркнула, что украинский флаг может появиться в Севастополе только рядом с российским.

Ранее Порошенко пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.