Израиль обвинил ХАМАС в ракетном обстреле из сектора Газа
Армия Израиля в твиттере обвинила палестинское военизированное движение ХАМАС в ракетном обстреле израильской территории из сектора Газа.
«ХАМАС запустила шквал снарядов из сектора Газа в направлении израильской территории», — говорится в сообщении.
По мнению израильской армии, атака ХАМАС связана с уничтожением транспортного средства участника движения военными Израиля.
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Ранее армия Израиля сообщила о девяти ракетах выпущенных из сектора Газа в сторону израильских территорий.
Как отмечается, две ракеты удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол».