Reuters: боевики ИГ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака

Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили в заложники шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, боевики ИГ угрожают убить иракских силовиков, если власти Ирака не отпустят на свободу всех заключенных суннитов.

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Как отмечается, похищенные сотрудники сил безопасности Ирака является шиитами.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 террористов «Исламского государства».

Как отмечалось, операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.