Военно-воздушные силы Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 террористов «Исламского государства», сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на сообщение иракских вооруженных сил.

Отмечается, что операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин. В результате истребители F-16 уничтожили три здания, в которых находились боевики.

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«В результате операции цели были полностью уничтожены, убиты около 45 террористов», — говорится в сообщении.

Ранее бывший конгрессмен США Рон Пол заявил, что Россия и президент Сирии Башар Асад, а не США сыграли ключевую роль в разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.