Истребители ВКС не допустили 7 нарушений воздушного пространства России за неделю

Истребители ПВО России семь раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для предотвращения нарушений государственной границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российских вооруженных сил.

«Семь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России. Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.

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В общей сложности разведку вдоль российских границ за неделю провели 20 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку над Донбассом и вдоль побережья Крыма.

Отмечается, что курс летательного аппарата пролегал над населенными пунктами неподалеку от линии разграничения конфликтующих сторон в Донбассе, а также рядом с побережьем Крыма и Краснодарского края.