СМИ сообщили об ударе коалиции США по Сирии

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источник.

По данным агентства, в результате атаки погибли около восьми человек.

Как отмечается, при авиаударе были разрушены дома мирных жителей.

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При этом точное количество пострадавших пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что США обвинили власти САР в нанесении ударов в зоне деэскалации в Сирии.

Как отмечалось, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.