ВСУ объявили о существенном продвижении под Луганском

Украинские силовики сообщили, что заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок Луганской области. Об это сообщает штаб «Операции Объединенных сил» (ООС) украинской армии в фейсбуке.

«Было спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что операция длилась около 2 недель в режиме абсолютной секретности.

Прим этом в ЛНР информацию не подтверждают.

Ранее Киев прекратил подачу воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).