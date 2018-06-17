Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении удара в южной части сектора Газа.

«Самолеты израильских ВВС нанесли удар по нескольким целям в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный удар был нанесен в ответ на запуск группой палестинцев наполненных гелием воздушных шаров с прикрепленными горящими предметами в сторону границы Израиля.

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При этом израильские ВВС нанесли удары по оборудованию, которое они использовали, а также по их автомобилю.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла авиаудар по пяти объектам ХАМАС в секторе Газа.