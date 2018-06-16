Госдеп обвинил Россию в стрельбе в районе деятельности ОБСЕ на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в предупредительной стрельбе в районе действий СММ ОБСЕ на Украине. Об этом она написала в своем твиттере.

Науэрт опубликовала в твиттере отчет СММ ОБСЕ о том, что наблюдатели столкнулись со стреляющими людьми в районе населенного пункта Пикузы. Отмечается, что речь шла о выстрелах в воздух, скорее всего, они были предупредительными.

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«Я вижу отчеты о том, что подчиненные России военные использовали оружие, чтобы угрожать невооруженным наблюдателям ОБСЕ на Украине», — заявила Науэрт.

Она призвала Россию прекратить такое «заслуживающее осуждения» поведение, не приведя доказательств того, что стрелявшие были связаны с Россией.

Ранее в ОБСЕ сообщили о снижении числа погибших и пострадавших в Донбассе.