Министр обороны Германии попросила еще €25 млн

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен попросила увеличить на €25 млн финансирование вооруженных сил страны. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild.

В докладе министерства обороны для служебного пользования говорится, что ведомство просит правительство до 2021 года выделить на €15 млн больше, чем предусмотрено министерством финансов.

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Кроме того, минобороны Германии просит выделить еще €10 млн в 2022 году.

В своем докладе ведомство объясняет, что дополнительные ассигнования необходимы, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений, управление и содержание техники и персонала.

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