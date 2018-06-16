В Приднестровье отреагировали на инициативу вывести российские войска
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что никто не может принять решение вывести российские войска из непризнанной республики без учета мнения Тирасполя. Об этом он сказала в эфире телеканала «Первый Приднестровский», передает РИА «Новости».
Отмечается, что ранее глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что в ООН зарегистрировали проект резолюции, который предусматривает вывод российских войск из Приднестровья. Документ будет рассмотрен 22 июня.
«Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре», — отреагировал Игнатьев.
Он указал на то, что на территории непризнанной республики нет других военных из России, кроме миротворцев.
«Поэтому любые попытки заявлять о том, что Молдова поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе оперативной группы российских войск, просто необъективны», — добавил он.
Игнатьев подчеркнул, что Оперативная группа российских войск в Приднестровье — часть функционирования единого механизма миротворческой операции и участвует в ротации миротворческих батальонов
В апреле Дмитрий Рогозин, на тот момент вице-премьер России, заявил, что Москва не будет сворачивать миротворческую миссию в Приднестровье.