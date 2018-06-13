США удвоят число морпехов в Норвегии

Правительство Норвегии одобрило размещение порядка 400 дополнительных морских пехотинцев США на фоне напряженности отношний с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны страны.

На данный момент в Норвегии находятся около 300 американских морских пехотинцев. CNN пишет, что в январе 2017 года в гарнизон Вэрнес вблизи норвежского города Тронхейм морпехи США в таком количестве прибыли на фоне растущей напряженности со стороны России.

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С учетом размещения дополнительного числа военнослужащих корпус морской пехоты США будет увеличен до 700 человек на срок до пяти лет. Их планируется разместить в гарнизоне Сетермуэн.

По словам представителя Пентагона Эрика Пахона, где предложение норвежских властей приняли с одобрением, такие меры позволят «укрепить связь американских и норвежских военных и повысить готовность к реагированию во время кризиса».

Отмечается, что расположение американских военных будет находиться вблизи норвежско-российской границы.

Ранее СМИ сообщали, что морская пехота США планирует запросить вертолеты «российского образца» для использования их на учениях.