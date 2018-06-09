НАТО отправит в Ирак сотни инструкторов для обучения военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс отправит в Ирак новую миссию из сотен военных инструкторов для обучения иракских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

«По запросу иракского правительства и глобальной коалиции НАТО вскоре направит новую миссию в Ирак, которая будет состоять из нескольких сотен военных инструкторов и персонала. Мы будем тренировать военных Ирака и развивать иракские военные тренировочные центры», — сказал Столтенберг.

Реклама

По мнению генсека, новая миссия поддержит усилия альянса по обучению иракских военных. Также он посчитал, что данная поддержка поможет армии Ирака защитить страну и не допустить возрождения группировки «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что после двух взрывов в Багдаде погибли 18 человек.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.