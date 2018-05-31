Военные США переименовали Тихоокеанское командование вооруженных сил

Военные США приняли решение о переименовании Тихоокеанского командования в Индо-Тихоокеанское на фоне напряженных отношений с властями КНР из-за ситуации в Южно-Китайском море, передает телеканал CNN.

«С целью признания увеличивающейся взаимосвязи Индийского океана и Тихого океана, сегодня мы приняли решение переименовать Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское», — сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

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Он отметил, что данное командование является основной боевой силой США, которая контролирует территории «от Голливуда до Болливуда, от полярных медведей до пингвинов».

Данное событие произошло на фоне очередного обострения отношений США с КНР из-за присутствия американских сил в Южно-Китайском море. В воскресенье, 27 мая, появились сообщения об операции ВМФ США у спорных островов в Южно-Китайском море. В ответ на маневр американских кораблей, Пекин призвал Вашингтон прекратить подрывающие безопасность Китая провокации.